La BBC accélère sa mutation et envisage de fermer des radios

Matt Brittin souhaite que les contenus de la BBC soient accessibles sur Spotify, mais aussi sur YouTube, TikTok, Instagram et les autres plateformes fréquentées par les publics. Cette distribution doit toutefois cohabiter avec le renforcement des applications propriétaires. Le dirigeant estime que six entreprises technologiques pourraient à l’avenir contrôler l’accès à l’information ainsi que sa création, aucune n’étant européenne ou britannique.

L’intelligence artificielle fait également partie de sa réflexion. Il accepterait qu’un programme soit produit et présenté par une IA "dans un cadre précis", tout en affirmant : "Je ne pense pas que quoi que ce soit de ce que nous faisons doive être remplacé par l’IA." Pour lui, cette technologie peut aider la BBC dans la création, la prise de décision et l’utilisation de la redevance, sans se substituer à l’humain. Cette transformation intervient alors que 94% des foyers britanniques consomment chaque mois un contenu de la BBC, contre 80% qui contribuent à son financement.