EAR > Podcast RCS/LLP : 144 millions d'écoutes en août, mais RMC BFM paie la trêve au prix fort

RMC BFM tombe à 16,1 millions d'écoutes, soit 21,6 % de moins qu'en juillet. La marque RMC seule perd 20,4 %, BFMTV 21,2 % et BFM Business 38,5 %. L'After Foot, deuxième podcast de France, recule de 21,5 % à 8,3 millions d'écoutes.

Et voilà pourquoi le détail méthodologique comptait. En juillet, les résultats de ces trois marques étaient sous-estimés par l'incident de distribution. En août, ils ne le sont plus. Le vrai niveau de juillet était donc supérieur à celui qui a été publié, et la baisse réelle est mécaniquement plus forte que les 21,6 % affichés. Le communiqué ne permet pas de chiffrer l'écart, mais il permet d'en connaître le sens. Ceux qui liront ce recul comme une simple saisonnalité auront tort de s'arrêter là.

Un signe de reprise existe pourtant. Super Moscato Show réapparaît au vingt-sixième rang avec 1,1 million d'écoutes, après avoir disparu du classement en juillet. C'est un retour, mais un retour en bas de tableau : l'émission pesait 3,0 millions d'écoutes en juin.