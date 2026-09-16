EAR > Podcast RCS/LLP : 144 millions d'écoutes en août, mais RMC BFM paie la trêve au prix fort

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Les 19 marques éditeurs publiées totalisent 143.7 millions d'écoutes et de téléchargements, contre 150.2 millions en juillet. Le recul est de 4.3%, après les 6.1% du mois précédent. Deux mois de baisse consécutifs, donc, mais une pente qui s'adoucit. Le creux d'août est moins profond que celui de juillet, ce qui n'a rien d'évident pour un média dont on répète qu'il vit au rythme des trajets quotidiens.
Une bonne nouvelle méthodologique accompagne cette vague. L'incident de distribution chez un agrégateur, qui privait une plateforme d'une partie des épisodes de RMC, BFM Business et BFM Radio, a disparu. Le communiqué n'en fait plus mention. Les seules corrections restantes sont les modélisations statistiques appliquées au Fil info de franceinfo, au journal de RTL et à RCF. Retenez bien ce détail, il change la lecture de tout le reste.
Une bonne nouvelle méthodologique accompagne cette vague. L'incident de distribution chez un agrégateur, qui privait une plateforme d'une partie des épisodes de RMC, BFM Business et BFM Radio, a disparu. Le communiqué n'en fait plus mention. Les seules corrections restantes sont les modélisations statistiques appliquées au Fil info de franceinfo, au journal de RTL et à RCF. Retenez bien ce détail, il change la lecture de tout le reste.
LA LETTRE.PRO · Études & statistiques
EAR > Podcast, août 2026
La mesure en brefMéthodologie
Le haut du tableau
France Inter conforte sa première place avec 42,4 millions d'écoutes, et c'est la seule grande marque du classement à progresser, de 1,0 %. RTL se maintient à 32,4 millions, en recul de 0,5 %. L'écart entre les deux passe de 9,4 à 10,0 millions d'écoutes en un mois. France Culture cède 4,7 % à 21,9 millions, Europe 1 est stable à 11,3 millions.
Par groupe, Radio France pèse désormais 51,9 % du périmètre mesuré, contre 50,3 % en juillet. Le service public ne gagne pas d'écoutes, il en perd un peu moins que les autres, et cela suffit à faire monter sa part. M6 RTL se tient à 22,9 %, en repli de 0,7 % seulement, la meilleure résistance des grands groupes privés.
Par groupe, Radio France pèse désormais 51,9 % du périmètre mesuré, contre 50,3 % en juillet. Le service public ne gagne pas d'écoutes, il en perd un peu moins que les autres, et cela suffit à faire monter sa part. M6 RTL se tient à 22,9 %, en repli de 0,7 % seulement, la meilleure résistance des grands groupes privés.
Les marques éditeurs19 marques · base monde
Nombre d'écoutes et de téléchargements en août 2026, en millions. Basculez la colonne de droite pour voir l'évolution par rapport à juillet.
RMC paie la trêve
RMC BFM tombe à 16,1 millions d'écoutes, soit 21,6 % de moins qu'en juillet. La marque RMC seule perd 20,4 %, BFMTV 21,2 % et BFM Business 38,5 %. L'After Foot, deuxième podcast de France, recule de 21,5 % à 8,3 millions d'écoutes.
Et voilà pourquoi le détail méthodologique comptait. En juillet, les résultats de ces trois marques étaient sous-estimés par l'incident de distribution. En août, ils ne le sont plus. Le vrai niveau de juillet était donc supérieur à celui qui a été publié, et la baisse réelle est mécaniquement plus forte que les 21,6 % affichés. Le communiqué ne permet pas de chiffrer l'écart, mais il permet d'en connaître le sens. Ceux qui liront ce recul comme une simple saisonnalité auront tort de s'arrêter là.
Un signe de reprise existe pourtant. Super Moscato Show réapparaît au vingt-sixième rang avec 1,1 million d'écoutes, après avoir disparu du classement en juillet. C'est un retour, mais un retour en bas de tableau : l'émission pesait 3,0 millions d'écoutes en juin.
Et voilà pourquoi le détail méthodologique comptait. En juillet, les résultats de ces trois marques étaient sous-estimés par l'incident de distribution. En août, ils ne le sont plus. Le vrai niveau de juillet était donc supérieur à celui qui a été publié, et la baisse réelle est mécaniquement plus forte que les 21,6 % affichés. Le communiqué ne permet pas de chiffrer l'écart, mais il permet d'en connaître le sens. Ceux qui liront ce recul comme une simple saisonnalité auront tort de s'arrêter là.
Un signe de reprise existe pourtant. Super Moscato Show réapparaît au vingt-sixième rang avec 1,1 million d'écoutes, après avoir disparu du classement en juillet. C'est un retour, mais un retour en bas de tableau : l'émission pesait 3,0 millions d'écoutes en juin.
Le poids des groupesÉvolution sur un mois
Le classement se fige
Après un mois de juillet qui avait renouvelé un tiers du top 30, août ne change que quatre titres. Sortent Espions une histoire vraie, Le Cours de l'histoire, Les Nuits de France Culture et Un été avec. Entrent Oli, Ils ont changé le monde, Super Moscato Show et 2000 ans d'histoire. Le classement se fige, comme si l'été avait déjà donné tout ce qu'il avait à donner.
Le podcast natif, lui, tient sa position. Sept titres sur trente, comme en juillet, et 12,9 % des écoutes du classement contre 12,1 %. La série Oli remplace Espions une histoire vraie, Au Cœur du Crime gagne encore 16,7 % et Les Odyssées 7,8 %. Ce que l'été avait fait monter ne redescend pas immédiatement. C'est le premier indice, ténu, que la percée du natif n'était pas seulement un trou d'air dans les grilles.
Le podcast natif, lui, tient sa position. Sept titres sur trente, comme en juillet, et 12,9 % des écoutes du classement contre 12,1 %. La série Oli remplace Espions une histoire vraie, Au Cœur du Crime gagne encore 16,7 % et Les Odyssées 7,8 %. Ce que l'été avait fait monter ne redescend pas immédiatement. C'est le premier indice, ténu, que la percée du natif n'était pas seulement un trou d'air dans les grilles.
Le top 30 des podcastsAoût 2026
Antenne désigne une émission diffusée puis remise à disposition, natif un contenu créé pour le podcast. Cliquez sur un en-tête pour trier.
|#↕
|Podcast↕
|Éditeur↕
|Écoutes↕
|Type↕
Les gagnants discrets
Quatre marques finissent le mois en hausse, et aucune n'est un poids lourd. France Musique gagne 15,8 % à 2,2 millions d'écoutes et passe devant ICI, qui progresse pourtant de 7,4 % à 2,1 millions. Les deux marques étaient dans l'ordre inverse en juillet. Radio Classique ajoute 2,7 % à 3,1 millions, RCF 6,3 %. Les formats de patrimoine, musique classique, histoire et spiritualité, traversent le mois d'août sans encombre.
Du côté des titres, la même logique se vérifie. L'heure du crime progresse de 4,8 %, Au Cœur du Crime de 16,7 %, quand Affaires sensibles perd 10,7 % et Les Grosses Têtes 4,6 %. Le récit résiste, la quotidienne d'antenne souffre. C'est la deuxième fois en deux mois que cette ligne de partage apparaît.
Du côté des titres, la même logique se vérifie. L'heure du crime progresse de 4,8 %, Au Cœur du Crime de 16,7 %, quand Affaires sensibles perd 10,7 % et Les Grosses Têtes 4,6 %. Le récit résiste, la quotidienne d'antenne souffre. C'est la deuxième fois en deux mois que cette ligne de partage apparaît.
Septembre dira tout
Cette vague d'août est la troisième de la mesure et la deuxième comparable. Elle confirme ce que juillet suggérait, un média dont le volume suit le calendrier des antennes et un catalogue qui amortit sans compenser. Elle ajoute une information que personne n'attendait, le décrochage d'un groupe entier sur un seul mois, et elle rappelle qu'un pourcentage ne vaut rien sans la note de bas de page qui l'accompagne.
Septembre sera la vraie mesure. Les grilles reprennent, le sport revient, les quotidiennes se rechargent. Si le natif garde ses sept places dans le top 30 une fois l'antenne de retour, alors le podcast français aura commencé à vivre pour lui-même. Si RMC BFM ne retrouve pas son niveau de juin, la question ne sera plus celle de la trêve. La rentrée arrive. Elle dira qui dormait et qui décrochait.
Septembre sera la vraie mesure. Les grilles reprennent, le sport revient, les quotidiennes se rechargent. Si le natif garde ses sept places dans le top 30 une fois l'antenne de retour, alors le podcast français aura commencé à vivre pour lui-même. Si RMC BFM ne retrouve pas son niveau de juin, la question ne sera plus celle de la trêve. La rentrée arrive. Elle dira qui dormait et qui décrochait.