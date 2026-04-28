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Mardi 28 Avril 2026 - 07:40

Le WorldDAB Automotive 2026 met la radio broadcast au cœur de la voiture connectée


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Le WorldDAB Automotive 2026 se tiendra le 11 juin à Francfort et réunira constructeurs, équipementiers, diffuseurs et décideurs autour du rôle du DAB+ et de la radio broadcast dans la voiture connectée. Structuré en 4 sessions, le programme s’appuie notamment sur une étude multi-marchés sur les usages audio embarqués, présentée par Fifty5Blue.



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L’événement se positionne comme un point de convergence pour les acteurs impliqués dans les plateformes automobiles, les stratégies audio, la régulation et les technologies de diffusionUn des temps forts repose sur la première présentation de l’étude "2026 multi-market Car Buyers Research", réalisée par Fifty5Blue, anciennement Kantar.
Cette étude analyse les usages réels de l’audio en voiture, les attentes des conducteurs vis-à-vis de la radio ainsi que l’impact de la visibilité, des paramètres par défaut et de l’expérience utilisateur sur les comportements d’écoute. Elle vise à fournir des éléments d’analyse pour les acteurs de l’automobile et les décideurs publics.

Julie Soulsby et Phyllis Chen déclarent : "Ce fut un véritable plaisir de travailler avec WorldDAB sur un domaine de recherche aussi important et stimulant. Notre étude examine le rôle continu de la radio broadcast en tant que service embarqué fiable et pertinent, aujourd’hui comme demain. Nous sommes impatientes de partager ces résultats avec vous lors du WorldDAB Automotive 2026".


Quatre sessions pour structurer les enjeux de la radio embarquée

La première session introduira les implications sociétales, culturelles et sécuritaires des choix audio embarqués, avec une keynote intitulée "Audio choices in cars have implications for society, safety, and culture". Elle mettra en avant l’importance des décisions actuelles pour garantir l’accès futur à la radio. La deuxième session traitera de la collaboration sectorielle, de l’initiative Radio Ready, des dynamiques de marché comme en Australie et des enjeux de visibilité de la radio dans les interfaces embarquées.
La troisième session se concentrera sur la valeur du direct avec "Live audio in the car – why real-time radio still connects", sur les enjeux de politique publique et sur les investissements dans les réseaux DAB+, notamment en matière de couverture routière, tunnels et axes transfrontaliers.
La quatrième session abordera les aspects opérationnels, notamment l’intégration du DAB+ dans les véhicules connectés et électriques, les interfaces utilisateurs et l’environnement Android Automotive. Elle inclura également des travaux sur les guidelines UX et la résolution des enjeux d’intégration au niveau des plateformes.


Un cadre d’échanges pour l’ensemble de l’écosystème audio

Les discussions portent sur la nécessité de maintenir la radio broadcast dans la voiture, les conditions de collaboration entre acteurs, ainsi que les investissements dans les infrastructures DAB+. Les enjeux d’expérience utilisateur sont également centraux, avec un focus sur la découvrabilité, la proéminence et l’intégration dans les tableaux de bord numériquesAvec des participants issus de l’ensemble de la chaîne de valeur, le WorldDAB Automotive 2026 constitue un espace d’échange sur les conditions de coexistence entre radio broadcast et IP dans les véhicules.
La session de clôture revientdra sur les implications concrètes pour les constructeurs, les fournisseurs et les diffuseurs, en abordant les évolutions nécessaires au niveau des plateformes et de l’expérience utilisateur afin de garantir une radio accessible, visible et fonctionnelle dans la voiture connectée.


Infos et inscriptions : ICI

Tags : Automative, DAB, DAB+, mobilité, Radio Ready, véhicule, voiture connectée, WorldDAB



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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