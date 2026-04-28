Le WorldDAB Automotive 2026 met la radio broadcast au cœur de la voiture connectée

La première session introduira les implications sociétales, culturelles et sécuritaires des choix audio embarqués, avec une keynote intitulée "Audio choices in cars have implications for society, safety, and culture". Elle mettra en avant l’importance des décisions actuelles pour garantir l’accès futur à la radio. La deuxième session traitera de la collaboration sectorielle, de l’initiative Radio Ready, des dynamiques de marché comme en Australie et des enjeux de visibilité de la radio dans les interfaces embarquées.

La troisième session se concentrera sur la valeur du direct avec "Live audio in the car – why real-time radio still connects", sur les enjeux de politique publique et sur les investissements dans les réseaux DAB+, notamment en matière de couverture routière, tunnels et axes transfrontaliers.

La quatrième session abordera les aspects opérationnels, notamment l’intégration du DAB+ dans les véhicules connectés et électriques, les interfaces utilisateurs et l’environnement Android Automotive. Elle inclura également des travaux sur les guidelines UX et la résolution des enjeux d’intégration au niveau des plateformes.

