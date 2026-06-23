Le 213e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo est paru

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Près de deux ans après sa prise de fonction à la tête de Media One Group, Julien Fregonara revient sur les transformations engagées au sein du premier groupe privé de radios en Suisse romande. Renforcement des antennes, progression des audiences, développement de l’audio digital et montée en puissance des synergies entre les marques structurent désormais la stratégie du groupe. Il évoque également l’évolution des usages d’écoute, la complémentarité entre les différents canaux de diffusion et la place croissante occupée par les formats numériques dans le développement des audiences. "Nous ne raisonnons plus en opposition entre radio traditionnelle et audio digital. Pour nous, il s’agit d’un écosystème unique dans lequel les contenus doivent pouvoir être consommés sur plusieurs plateformes", explique-t-il. Cette vision s’accompagne d’un travail sur la circulation des contenus, l’innovation éditoriale et le renforcement des liens entre les différentes marques du groupe.
Dans ce numéro également, Carine Fillot, fondatrice du studio Elson et figure reconnue du podcast en France, partage son analyse des évolutions du secteur. Elle revient sur les enjeux de découvrabilité, les modèles économiques du podcast et les impacts de l’intelligence artificielle sur la création audio. "Le sujet central reste néanmoins celui de l’audience et, plus largement, de la découvrabilité. Produire un podcast est devenu relativement accessible. Être découvert est devenu beaucoup plus difficile", observe-t-elle. Deux regards complémentaires sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’audio à l’heure de la multiplication des plateformes et des usages.
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