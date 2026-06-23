Le 213e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo est paru

Près de deux ans après sa prise de fonction à la tête de Media One Group, Julien Fregonara revient sur les transformations engagées au sein du premier groupe privé de radios en Suisse romande. Renforcement des antennes, progression des audiences, développement de l’audio digital et montée en puissance des synergies entre les marques structurent désormais la stratégie du groupe. Il évoque également l’évolution des usages d’écoute, la complémentarité entre les différents canaux de diffusion et la place croissante occupée par les formats numériques dans le développement des audiences. "Nous ne raisonnons plus en opposition entre radio traditionnelle et audio digital. Pour nous, il s’agit d’un écosystème unique dans lequel les contenus doivent pouvoir être consommés sur plusieurs plateformes", explique-t-il. Cette vision s’accompagne d’un travail sur la circulation des contenus, l’innovation éditoriale et le renforcement des liens entre les différentes marques du groupe.