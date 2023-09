Radioplayer : le mandat de Président de Jean-Éric Valli renouvelé pour 2 ans

Pour Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France : "Je remercie les associés de Radioplayer France de me renouveler leur confiance. Radioplayer France est un outil majeur pour nos radios et nos auditeurs. En deux ans, nous avons déjà beaucoup fait. Nous allons poursuivre nos efforts pour déployer notre plateforme dans tous les univers connectés et rendre nos radios toujours plus accessibles aux auditeurs".La plateforme est ouverte à l’ensemble des radios FM ou DAB+ qui souhaitent y souscrire. Elle accueille aujourd’hui 240 radios, 700 webradios et plus de 250 000 podcasts. L’objectif de Radioplayer France est de proposer une interface digitale simple et gratuite permettant d’écouter l’ensemble des programmes radios et contenus audio des radios sur les différents appareils numériques, notamment en mobilité.