Radioplayer annonce de nouveaux investissements

Radioplayer est un leader du marché de la fourniture de radio et d'audio dans les voitures et sur les appareils connectés et a conclu des partenariats avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux, notamment Cariad (groupe VW), BMW et le groupe Renault (qui représentent ensemble plus de 40 % de tous les constructeurs automobiles européens). Ces partenariats assurent la présence d'une large gamme de stations de radio sur tous les tableaux de bord des voitures à mesure que de nouvelles technologies sont développées et installées. Récemment, Radioplayer avait d’ailleurs annoncé une prolongation et une expansion à long terme de son partenariat avec la société de logiciels et de technologies automobiles du groupe VW, Cariad, soulignant l'ampleur de l'ambition de Radioplayer et la confiance des partenaires dans sa vision et ses solutions technologiques.