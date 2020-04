Radioplayer lance sa première campagne publicitaire B2B

Dans cette campagne multicanal, Radioplayer diffuse des annonces radio, produites par Radioville, sur des centaines de stations britanniques et cible les lecteurs de magazines spécialisés. La campagne est également diffusée dans The Guardian et sur LinkedIn ainsi que sur des panneaux d'affichage placés autour des zones où se trouvent les grands constructeurs automobiles.

Le slogan "Driving Radio Into The Future" fait référence au travail de Radioplayer pour le compte des diffuseurs du monde entier. Cette campagne B2B vise à développer des interfaces radio de nouvelle génération pour le tableau de bord en partenariat avec les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de technologies.