Radioplayer France sera accessible au printemps 2021

Pour Jean-Éric Valli, Président de la société commune : "Nous sommes très heureux d’avoir choisi la plateforme Radioplayer pour pouvoir accroître notre distribution, la maîtrise de nos contenus et notre accessibilité sur toutes les interfaces. L’univers automobile et les enceintes connectées sont des lieux d’écoute naturels de la radio, et ils doivent le rester dans le futur. De plus, c’est important d’avoir choisi une solution européenne, cela va nous permettre d’échanger nos expériences entre groupes radios de différents pays et de négocier à un niveau plus important pour mieux nous faire entendre".