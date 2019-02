Radioline lance une version mobile Premium inédite sur mobile

Première application radio proposée sur l’AppleStore en France (2009) sous la marque Liveradio (en partenariat avec Orange), la société pionnière Radioline fondée par le serial entrepreneur Thomas Serval (Président du groupe Baracoda) a acquis une expérience unique au fil des années. Depuis, le service s’est largement internationalisé sous la direction de Xavier Filliol, entrepreneur précurseur de la musique en ligne dès 1998 (MP3.FR, Musiwave). Dix ans plus tard, Radioline est devenu l’un des services les plus populaires en Europe, avec plus de 40M d’applications installées, dont près de 30% en France. À ce jour, plus de 30 partenaires utilisent la plateforme Radioline en France et à l’international, sur de multiples terminaux (mobile, OTT, watch, smart speaker, automotive…) : Deezer, Free, Canal+, Devialet, Mediamobile, Vewd, VirginMedia UK, UnityMedia, Proximus, TCL, Xiaomi etc.