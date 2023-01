RadioWeek : un OUILove Awards pour les NRJ Music Awards

Le 22 janvier 2000 avait lieu à Cannes la toute première édition des NRJ Music Awards. Plus de 20 ans plus tard, la cérémonie, devenue un rendez-vous incontournable, est considérée aujourd’hui comme l’un des plus grands événements musicaux du monde.

Une fois par an, les NRJ MLusic Awards font l’événement à Cannes, où l’histoire d’amour se poursuit entre l’une des plus grandes cérémonies musicales d’Europe et la Croisette.

Une cérémonie qui s'inscrit aussi dans la continuité du partenariat TF1, NRJ et la Mairie de Cannes : il a été prolongé jusqu'en 2024 !