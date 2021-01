RadioWeek : le prix du meilleur studio de podcast pour Binge Audio

Binge Audio, studio de production et de diffusion de podcasts, a été con-fondé par Joël Ronez. Le studio veut être "le média audio numérique de référence, auprès de notre public de jeunes actifs". Pour sa sixième saison, Binge Audio n’a pas changé, mais mûri. "Les talents qui composent l’équipe ont plus que jamais envie de vous surprendre, de vous émouvoir, et de vous accompagner". Durant cette saison, déjà bien entamée, Binge Audio promet de faire "entendre davantage et dans tous ses programmes la France tout entière, et pas seulement l’Ile-de-France".Selon le classement de l' ACPM , "Les couilles sur le table" est le podcast de Binge Audio le plus écouté avec plus de 350 000 téléchargements en décembre dernier...