RadioWeek : "Une webradio, un parrain" ou comment rendre la radio attractive

Le but de ce dispositif : développer la citoyenneté numérique et renforcer l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Bilan de la première phase de l’opération avec Anne Broquet, coordination de l’équipe projet national.

Aujourd'hui, plus de 250 collèges pour lesquels le parrain est déjà intégré au projet pédagogique. Sans surprise, à 70%, ceux-ci sont issus du monde de la radio, suivis à 14% de journalistes indépendants, associations agissant dans le domaine de l’EMI et enfin, 10.4% de presse écrite.