Le GRER prépare une journée d'étude

Le 27 novembre, le programme (lire ICI ) sera divisé en une matinée consacrée aux interventions scientifiques de chercheuses et chercheurs travaillant sur les thématiques de la radio en tant que média, mais également comme moyen d’éducation scolaire et populaire en France et à l’étranger. La seconde partie de la journée laissera la place aux interventions des formateurs et formatrices, porteurs de projets de radios scolaires autour d’une table ronde.Enfin, la journée se clôturera par l’intervention du directeur du CUEJ ainsi que des étudiantes et étudiants journalistes sur le rôle des écoles de journalisme et des journalistes professionnel.le.s dans l’éducation aux médias et à l’information.