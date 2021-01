RadioWeek : RedTech Tribe remet aussi ses trophées

Depuis lundi, et jusqu'à aujourd'hui vendredi, plusieurs entreprises internationales ont été récompensées par le site d'actualité RedTech Tribe . L'équipe a salué les efforts et les évolutions techniques d'AETA Audio pour son ScoopTeam, toujours très utilisé durant les périodes de confinement. L'entreprise WorldCast Systems a reçu un trophée pour son APTmpX qui prend soin de votre signal. Genelec a reçu un prix pour son GLM4, outil qui contrôle n'importe quel moniteur actif intelligent Genelec ou caisson de basses, et minimise les influences acoustiques indésirables. L'entreprise OnHertz a été saluée pour son produit dénommé Nubo, une studio de production basé sur le cloud disponible depuis n'importe quel navigateur.