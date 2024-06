RedTech Focus by RedTech Magazine

Chaque mois, La Lettre Pro de la Radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle, en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, des outils très pratiques comme on les aime : un planificateur publicitaire ou encore une plateforme polyvalente de gestion des actifs médias pour toujours plus de flexibilité !