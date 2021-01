RadioWeek : Audiopole dévoile deux nouveaux produits

Quatre outils sont disponibles : TalkShow (pour la gestion des appels téléphoniques des auditeurs), Social (pour la gestion de tous les réseaux sociaux), Director (pour la gestion des caméras présentes dans le studio) et Contest (pour la gestion des jeux). La suite hyper-complète (on peut même gérer des Codecs) évolue grâce à un serveur dédié (avec une redondance possible grâce à un serveur secondaire) et des postes banalisés par liaison IP.

Sur l'écran, par exemple, une salle d'attente, un Chat, une CueList, une zone pour lancer un appel ou encore une zone paramétrable dans un votre fenêtre où l'on peut faire apparaitre les jeux en cours, les statistiques...

Notons aussi, une fonction dénommée "Anywhere" qui permet d'obtenir une excellente qualité audio grâce à une bande passante dédiée. Très utile pour les interviews par téléphone !