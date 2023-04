RadioTour : les temps forts à ne pas manquer à Lyon

Discours d’ouverture : quels sentiers d’avenir ?

Nicolas Curien a été un dynamique membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, sous la présidence d’Olivier Schrameck, de janvier 2015 à janvier 2021. Il a notamment présidé le groupe "Radios et audio numérique". Fin connaisseur de la radio et de ses enjeux numériques, Nicolas Curien a notamment oeuvré pour l’accélération du déploiement du DAB+ en France. Gageons que durant ce discours d’ouverture, qui ouvre officiellement cette étape du RadioTour à Lyon, Nicolas Curien saura défricher les sentiers qui mènent à la radio de demain.



Le paysage radio en Auvergne-Rhône-Alpes

Voilà une très attendue présentation qui offrira un panorama exhaustif de l’offre radiophonique en Auvergne-Rhône-Alpes. Une (très) vaste région de 8 millions d’habitants gérée par deux délégations territoriales. Dans le ressort du CTA de Lyon, on compte 151 éditeurs pour 758 fréquences FM. Le CTA de Clermont en dénombre 83 pour 376 fréquences FM. Et, le DAB n’est pas en reste avec de nouveaux opérateurs et avec 91 éditeurs.



Focus : l’audience de la radio en Auvergne-Rhône-Alpes

Chaque étape du RadioTour offre aussi une photographie exclusive de l’audience de la radio sur le territoire concerné. Fidèle au poste, Guy Detrousselle, directeur commercial et développement à Médiamétrie, dévoilera aux participants présents des chiffres exclusifs concernant l’audience de la radio et les comportements d’écoute à Lyon mais également sur l’ensemble de ce vaste territoire géographique qui s’étend du Puy-de-Dôme à la Haute-Savoie et de l’Ain à la Drôme.



Les enjeux de la radio locale en 2023

Avec la numérisation des usages et de la fabrication de la radio, nous tenterons d’observer comment la radio a évolué ces dernières années et comment il est possible de maintenir le lien qui nous unit avec les auditeurs. Trois marques puissantes partageront leurs réflexions, leurs doutes et, espérons-le, leurs stratégies et leurs visions pour actionner dans la prochaine décennie le levier de la proximité et, ainsi, maintenir le lien avec ses auditeurs.



L’histoire des radios locales lyonnaises

Quelle est l’histoire des radios lyonnaises, depuis leur naissance, il y a plus de 40 ans, piratant le monopole d’État, jusqu’au paysage radiophonique actuel ? Un rapide, mais nécessaire entretien qui permettra également d’évoquer les premiers résultats d’une enquête historique sur la naissance des radios lyonnaises, portée par le groupe de travail "Mémoire des radios libres" du Club de la Presse de Lyon.



Les radios associatives : des tisseuses de liens libres et locaux

Elles incarnent toujours et parfaitement ce que l’on appelle la proximité : les radios associatives. Quatre d’entre elles (Radio Salam, Radio d’Ici, Radio Bellevue et RCF Pays de l’Ain) partageront leurs visions de l’avenir. Nous verrons, aussi et surtout, comment elles parviennent à créer des liens avec leurs auditeurs et les forces vives de leur bassin d’écoute. Y a-t-il toujours un esprit "radios libres" à et autour de Lyon ? Elles répondront forcément à cette question !



La place du journalisme local à l’heure du global

Comment fabrique-t-on l’information locale, plus largement, les programmes locaux à l’heure où les usages ont irrémédiablement évolué et à l’heure où l’auditeur a devant lui un nombre considérable de flux ? Plus encore, la modification des usages a-t-elle impacté la façon de fabriquer du local et de le consommer ? Alors que le circuit-court semble retrouver ses lettres de noblesse, les radios doivent s’adapter au risque d’être noyées dans une offre protéiforme et exponentielle.



La radio au service de l’apprentissage

Apprendre, former, transmettre, éveiller… c’est aussi la vocation de la radio. Depuis ces dernières années, la radio a ouvert ses portes aux jeunes publics et les actions liées à l’Education aux Médias (EMI) n’ont jamais été aussi nombreuses. Nous verrons comment les différents acteurs engagent les jeunes publics et, surtout, quels sont les intérêts pour une station locale d’ouvrir les portes de ses studios aux jeunes générations.



Cocktail déjeunatoire

Quatre-vingt-dix minutes chrono pour échanger et discuter tous ensemble… bref, pour se retrouver en face-à-face ! C’est le principe de ce cocktail déjeunatoire durant lequel radios, professionnels et partenaires pourront à leur rythme, nouer des contacts, échanger des points de vue, demander un devis ou un avis. Quatre-vingt-dix minutes pour prendre le temps de se parler et de se rassasier !



Comment générer des revenus locaux avec l’audio digital

Alors que la commercialisation des espaces traditionnels sur la FM stagne ou progresse timidement, que les écrans sont trop remplis, l’audio digital offre des perspectives spectaculaires de développement de chiffre d’affaires hors FM pour les radios et régies locales. Bien que les études et perspectives montrent une forte progression des investissements publicitaires dans l’audio digital (+53% selon l’observatoire de l’e-pub 2022) peu de commerciaux radio sont aujourd’hui en mesure d’offrir des solutions audio digitales à leur annonceurs locaux, pourtant plus demandeurs qu’il n’y parait. En France, quelques précurseurs ont déjà pris de l’avance sur la marché local et réalisent des ventes audio digitales étonnantes. Comment vendre de l’audio digital en local ? Qui sont les annonceurs ? Quels sont les exemples concrets de réussites ? Venez le découvrir lors de cette session de partages d’expérience avec Michel Colin.



Innovations commerciales pour développer des revenus locaux

Cette étape du RadioTour à Lyon veut aussi être inspirante : mettre en avant des exemples concrets et appliqués dans plusieurs stations ainsi que des opérations qui portent leurs fruits. Deux régies partageront leurs expériences dans ce domaines et dévoileront des innovations qui permettent de maintenir, ou mieux de développer, des revenus en lien avec les annonceurs locaux.



Innovation et interactivité : les nouveaux leviers de l’engagement audio

Streaming, podcast, replay, vidéo, réseaux sociaux… Désormais, l’engagement audio va au-delà des frontières radiophoniques. Ce sont ici des opportunités incroyables pour capter de nouvelles audiences grâce à la multiplicité des supports. Chacun à sa manière, en s’adaptant à son territoire d’écoute, il est désormais d’explorer et d’emprunter de nouvelles pistes intéressantes.



La radio et la promotion des musiques actuelles actuelles

Ne nous y trompons pas : le public choisit encore la radio pour découvrir la musique. C’est une signe d’un professionnalisme dans ce domaine et d’une, toujours, forte crédibilité auprès du public. À et autour de Lyon, plusieurs radios font de ce défrichage musical une particularité et un atout. C’est en effet une façon de jouer, musicalement cette fois-ci, la carte de la proximité et d’accompagner des artistes.



Conclusion et échanges

Trente minutes chrono pour débriefer cette étape du RadioTour à Lyon. D’autres étapes sont déjà programmées pour 2023. On prend d’ores et déjà rendez-vous avec vous à Nantes (5 mai), à Lille (1er juin), à Toulouse (5 octobre) ou encore à Marseille (16 novembre). À chaque étape, des formations, des tables rondes, des rencontres, des études exclusives dévoilées, des conférences gratuites… et le plaisir de se revoir !