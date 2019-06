RadioTour : le programme heure par heure à Bordeaux

Bien sûr que cette première étape du RadioTour serait placée sous le signe de la proximité. L'ouverture de la journée, confiée à Cécile Mégie, directrice de RFI, sera d'ailleurs l'occasion de s'intéresser à cette proximité vue de l'international. Et bien sûr, également, que la radio locale possède de nombreux atouts : les acteurs de Lagardère News, de la FRANA, de France Bleu Périgord ou encore du SIRTI, de RCF Bordeaux et du GRAL seront présents pour le rappeler et confronter des idées.Ce RadioTour s'intéressera aussi aux nouvelles sources de revenus pour les radios dites "de territoires" ou encore à la façon d'encourager l'engagement des ses auditeurs sur son bassin d'écoute.Le programme complet est disponible ci-dessous ou ICI