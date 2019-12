RadioKing : une nouvelle version de son éditeur de Site Radio

Créer un site pour sa radio peut prendre du temps et doit pouvoir évoluer facilement. C’est pour cette raison que RadioKing propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle version offre la possibilité à vos auditeurs de trouver vos contenus plus rapidement grâce à une nouvelle barre de recherche performante. Elle propose aussi un nouveau module complet pour gérer vos podcasts de A à Z. Une nécessité pour les radios qui souhaitent avoir un flux RSS et partager facilement leurs podcasts sur Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Si votre radio est aussi adepte des jeux-concours, cette mise à jour vous permet d’organiser rapidement des jeux avec des participations basées sur les photos envoyées par vos auditeurs !RadioKing invite les utilisateurs à tester gratuitement et sans engagement pendant 7 jours cette nouvelle version, ICI