Radio YTR, la référence de la musique Trance

C'est à Francfort que tout a commencé en 1990. Là bas, dans la lignée de l'Acid House jouée dans les clubs londoniens, la Trance a commencé sa longue histoire, faite de sensations planantes sur un BPM oscillant entre 125 et 160 BPM. Mais le morceau fondateur de ce courant musical est italien ! Age of love a été créé par le groupe éponyme composé de Bruno Sanchioni et Giuseppe Cherchia, plus connu sous le nom de scène Pino d'Angiò. Rien d'étonnant dès lors à ce que Your Trance Radio ait été créée par un Italien, Gabriele Stefanini, qui a lancé cette radio digitale sur Radionomy en septembre 2015.