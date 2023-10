Radio Star dans le match avec "Star Foot"

Parler de l'Olympique de Marseille sur l'antenne de Radio Star semble une évidence. La station créée par René Baldaccini, la dernière de la bande FM totalement made in Marseille, dispose d'un fort ancrage dans la cité phocéenne, dans les Bouches-du-Rhône et les départements voisins. Ses auditeurs l'écoutent car elle incarne justement cette proximité et un certain esprit du Sud. Radio Star avait été radio officielle de l'Olympique de Marseille au milieu des années 2000. René Malleville, le "plus grand supporter de l'OM", connu pour son franc-parler, avait aussi été chroniqueur au micro de Star jusqu'à sa disparition il y a tout juste deux ans.