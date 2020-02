Radio Scoop reçoit Jenifer pour une émission spéciale

Au programme : rencontre, interview, lives et séance photos avec une artiste incontournable de la scène française. Le tout, dans un cadre magnifique, en haut de la Tour de la Part-Dieu, avec une vue sublime sur le centre-ville de Lyon et sur les Alpes. Du lundi 17 au jeudi 27 février, les auditeurs de Radio Scoop peuvent gagner leurs invitations sur l’antenne de Radio Scoop et sur radioscoop.com. L'émission enregistrée sera diffusée le jeudi 5 mars à 11h sur Radio Scoop.

Jenifer a signé son retour avec l’album "Nouvelle Page". Certifié disque d’or, cet opus s’est fait entendre, notamment avec le tube "Notre idylle". Le duo qu’elle partage avec Slimane sur "Les choses simples" a aussi marqué les esprits.