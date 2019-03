Radio Scoop envoie ses auditeurs en week-end vers une destination inconnue

Dès ce mardi 19 mars et jusqu’au vendredi 22, les auditeurs s’affronteront en direct sur l’antenne de Radio Scoop, et chaque jour, l’heureux gagnant se verra offrir deux billets d’avion aller/retour et les nuits d’hôtel dans une ville mystère. Radio Scoop donnera ensuite rendez-vous aux gagnants, vendredi 5 avril, avec leurs valises, pour une émission spéciale, en direct de l’aéroport de Clermont-Ferrand. C’est seulement à ce moment-là qu’ils découvriront leur destination de voyage et partiront dans la foulée. Les gagnants iront ainsi pouvoir profiter d’un week-end complet dans l’une des plus belles villes d’Europe au départ de Clermont-Ferrand qui propose des vols directs vers Londres, Lisbonne, Marrakech, Paris, Porto, Amsterdam…



"Radio Scoop, la radio de Clermont-Ferrand, crée l’événement avec un cadeau totalement inédit sur l’antenne" explique la radio.