Radio Orient étend sa zone grâce au DAB+

La couverture des ces secteurs va plus loin que les zones de diffusion annoncées car non seulement, la technologie DAB+ permet une meilleur couverture (et une qualité sonore augmentée) mais aussi parce que Radio Orient est autorisée sur l’essentiel de ces secteurs, en étendu. "C’est un honneur et une véritable satisfaction pour la station qui poursuit ainsi le développement de son réseau" souligne un communiqué qui rappelle qu'il s'agit "d'une offre diversifiée, gratuite et de bonne qualité".

En DAB+, Radio Orient est diffusée à Paris, Lille, Douai, Lens, Béthune, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Lyon, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Nantes, Rouen, La roche-sur-Yon, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Toulouse, Arcachon, Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Dijon, Toulon...