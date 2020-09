Radio Nova : une nouvelle émission dédiée aux lives

"Conçue pour envoyer les auditeurs, les artistes et le public dans un bain révélateur à température Radio Nova, la "Chambre Noire" fixera un vertige collectif à partager. Pensée à la fois pour une diffusion radio et une captation vidéo, la "Chambre Noire" de Radio Nova est l'espace protégé d'un studio secret, au sein duquel la créativité des artistes peut se déployer en totale liberté" explique la station. "Les liens profonds qui unissent Radio Nova à de nombreux artistes sont à l'origine, depuis presque 40 ans, de lives exceptionnels dont la Chambre Noire est une nouvelle promesse".

Radio Nova est diffusée grâce à un parc de 29 fréquences partout en France et désormais en DAB+ à Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Lille, Lens, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Lyon, Villefranche, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre et Rouen.