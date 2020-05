Radio Nova fait son entrée au dépôt légal de l'INA

Ce sont ainsi l'intégralité des programmes diffusés par la station qui sont désormais archivés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par l'INA. Parmi les émissions de la station sauvegardées dans les fonds de l'INA, on retrouve, entre autres "Le Nova Club", "Néo Géo", "À la dérive", "Nova Book Box", "Teuf d'appart", "La Grasse Matinale"/// Les fichiers seront accessibles à la consultation à l' INAthèque , dans les six délégations régionales de l'INA ainsi qu'au sein des 47 établissements équipés de postes de consultation des collections de l'INA en métropole et Outre-mer.Ce nouveau corpus vient s'ajouter aux captations du site Internet de Radio Nova déjà réalisées par le Dépôt légal du Web de l'INA (près de 100 000 captures à ce jour), ainsi qu'à celles de sa chaîne YouTube (près de 3 000 vidéos) et de son compte Twitter (plus de 60 000 tweets).