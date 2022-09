Radio Nova est partenaire de La Fête de l'Humanité

Pour la première fois de son histoire, Radio Nova se délocalise à la prochaine Fête de l'Humanité durant cette fin de semaine. Pour les auditeurs de passages et les visiteurs de la manifestation, la station a prévu des blind-tests, des animations et des jeux ce vendredi. Radio Nova produira également une émission spéciale présentée par Sophie Marchand et Thierry Paret, en direct de 17h à 19h. L'événement aura lieu à la Base 217 pour cette 87e édition de La Fête de L’Humanité qui se tiendra, cette année, au Plessis-Pâté en Essonne.