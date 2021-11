Radio Notre Dame organise son Radio Don

Les journalistes avec les invités et les auditeurs témoigneront de leur attachement à cette radio et et proposeront différentes thématiques : "c'est quoi un média catholique aujourd'hui ?", "comment la radio vous accompagne ?", "Une radio comment ça marche ?", "Retours sur les moments forts de l'année culturelle" et une animation musicale avec Hopen..."Dans ce monde qui peut inquiéter, Radio Notre Dame apporte son éclairage singulier, porteur de joie et d'espérance. Grâce à la générosité de ses donateurs..." indique un communiqué.Pour ce Radio Don , les auditeurs peuvent effectuer leur don de 2 manières, soit immédiatement par Carte Bancaire, soit par courrier.