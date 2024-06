Phare FM organise son Radiodon

Phare FM est une radio financée à 87% par des donateurs. Du samedi 1er au vendredi 7 juin, la radio fait appel à la générosité de ses auditeurs. Plus que jamais, Phare FM veut s’adresser à celles et ceux en quête de sens, de bonheur et de clés pratiques pour mieux vivre le quotidien. "Phare FM ne court pas après les euros, mais après des personnes qui veulent rejoindre sa mission en la soutenant" indique la station.Jusqu'au 7 juin, l'équipe de Phare FM relaie cette opération Radiodon de printemps sur son antenne de 06h30 à 20h. Rappelons que la radio diffuse ses programmes depuis 35 ans grâce à 23 fréquences notamment depuis 10 ans à Paris.