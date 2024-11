RCF organise son Radio Don 2024

Avec 64 radios locales et 270 fréquences en France et en Belgique, RCF est un réseau associatif qui touche chaque jour 600 000 auditeurs. La mission de RCF dépasse la simple diffusion de programmes : elle aspire à offrir une voix différente, porteuse de positivité et d’espoir.

Ce Radio Don annuel représente donc un moment essentiel pour réaffirmer l’importance de l’indépendance du média, rendu possible grâce à la générosité des auditeurs. Pour maintenir cette liberté et réduire la publicité sur ses ondes, RCF fait donc appel aux dons, permettant ainsi de préserver la qualité et la diversité de ses contenus.