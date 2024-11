Phare FM organise son Radiodon

Cette semaine, Phare invite ses auditeurs à participer à son Radiodon d’automne, une occasion unique de soutenir activement leur radio préférée. En contribuant financièrement, les auditeurs aident non seulement à maintenir la qualité et la diversité des programmes diffusés, mais aussi à assurer la production et la distribution des brochures trimestrielles "Parole du Jour".Ce soutien est essentiel pour permettre à Phare FM de poursuivre sa mission et de répondre aux besoins spirituels et informatifs de sa communauté. Pour en savoir plus sur l’impact de leur soutien, les auditeurs peuvent consulter le magazine "Des millions de MERCIS" disponible sur pharefm.com