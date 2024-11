Trois jours de radio don sur radio Présence

À circonstances particulières, programmation particulière. Cette année, comme fil conducteur, radio Présence a retenu le thème de l’Espérance qu’elle déclinera dans tous ses programmes. Pour ce faire, de nombreux invités viendront partager leurs réflexions, expertise et expérience autour de différents plateaux, aux côtés des journalistes et des bénévoles de radio Présence. Deux soirées de témoignages seront aussi proposées.

Créée en 1981, radio Présence est une radio généraliste, chrétienne et régionale. Forte de ses cinq antennes (Lourdes, Cahors, Figeac, Saint-Gaudens, Toulouse), Radio Présence peut ainsi couvrir l’information des territoires sur toute l’ancienne région Midi-Pyrénées, à travers des programmes locaux et régionaux.