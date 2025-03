Nouveauté de cette édition, Toulouse FM est désormais sur le plateau de jeu. La radio locale figure parmi les cartes rouges, et deux cartes "Caisse de Communauté" lui sont également dédiées. Pour célébrer cette parution, Toulouse FM et sa mascotte "Chocolatine" avaient donné rendez-vous à leurs auditeurs au Centre commercial Portet pour découvrir et tester un Monopoly en version géante.

Par ailleurs, les auditeurs de Toulouse FM peuvent actuellement gagner sur l'antenne un exemplaire de ce jeu collector.