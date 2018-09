Radio Notre Dame déploie sa nouvelle grille

Pour cette saison, le 6h/9h est enrichi : Alban Barthélemy rejoint ce créneau et se fera le relais de l’actualité tout au long de la matinée avec ses flashs info aux côtés de Louis Daufresne. Radio Notre Dame mise également sur une nouvelle émission musicale présentée par de Claire de Castellane "Signature musicale", (vendredi à 19h10, dimanche à 10h et 23h) en compagnie de musiciens, acteurs, écrivains, hommes politiques, entrepreneurs, publicitaires... qui viennent parler, en toute simplicité et avec passion de la musique.

Une rencontre quotidienne avec celles et ceux qui font l’actualité culturelle (expositions, théâtres et littérature…) est aussi désormais diffusée chaque jour à 11h30 et 17h30 avec Victor Loupan.