Radio Contact : le "Good Morning" s’engage contre le harcèlement scolaire

Maria del Rio partagera son témoignage poignant, illustrant l’importance de la solidarité et de l’écoute. Grâce à des discussions ouvertes et des échanges interactifs, l’équipe de la matinale encouragera les élèves à réfléchir sur leurs comportements et à développer une culture de respect et de bienveillance au sein de leur établissement.

Le fléau du harcèlement scolaire touche des milliers d'entre eux, souvent de manière invisible. À travers cette action "proactive et engagée", Le Good Morning se mobilise tout au long du mois d’octobre pour sensibiliser les élèves et les inviter à créer un environnement scolaire plus sûr et inclusif.