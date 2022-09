Radio Mont Blanc renforce son lien avec le public local

Quant à la rédaction, elle se renforce et apporte dès lors un rôle d’éclairage plus approfondi dans un monde en mutation. À commencer par un nouveau format d’information, “Le Grand Journal” chaque matin à 8h d’une durée “longue” de 5 à 6 minutes. Interviews sonores et reportages terrain à l’appui, la rédaction fait le point quotidien sur les sujets d’actualités chaudes et tièdes du territoire (emploi, vie quotidienne, politique, économie, écologie, mobilité, vallée et montagne, sports…) et réalise en plus "Le focus de la rédaction" chaque jour pour décrypter un sujet local qui a retenu son attention. Le créneau dédié aux invités de 9h à 9h30 est maintenu avec des personnalités du territoire