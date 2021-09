Radio Mont Blanc récompense les entreprises

Douze finalistes avaient été sélectionnés parmi 45 dossiers reçus. Des dossiers de qualité émanant des deux départements Savoie & Haute-Savoie et plusieurs grâce aux deux partenaires incubateurs : La French Tech in the Alps et OSV (Outdoor Sports Valley) Au total, huit lauréats ont été désignés : un dans chacune des six catégories, ainsi que deux coups de cœur (du jury et du public). Tous ont fait leurs preuves au cours de plusieurs étapes : sélection parmi tous les candidats, puis le Grand Oral à l’antenne de Radio Mont Blanc.

Ils remportent un programme de visibilité adapté à leurs besoins : une campagne de communication sur Radio Mont Blanc, du mécénat de compétences et de la mise en relation du réseau des partenaires du concours. Les Thermes de Saint-Gervais ont eux offert des entrées dans les bains. Les trophées de cet Éco-Tremplin ont été imaginés et conçus par l’entreprise de la vallée de l’Arve Capri, à partir de chutes de pierres.