Radio Laser fête ses 30 ans

Les auditrices et auditeurs tenteront de remporter "des centaines de cadeaux locaux et durables" L'équipe diffusera 30 heures de direct, de jeux, d'échanges et de partages, du lundi 9 mai au vendredi 13 mai sur sa fréquence, sur son site internet et sur les réseaux sociaux de la radio, avec le hashtag #30ansRadioLaser. Trente ans d'encrage sur le territoire du sud de Rennes et son agglomération que Radio Laser souhaite fêter avec ses auditrices et auditeurs. En plus de ces nombreux cadeaux, la station organise des émissions délocalisées du 9 au 13 mai 2022 sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté (VHBC). La radio a pour objectif de divertir et faire participer les habitantes et habitants dans des lieux festifs et/ou culturels du territoire.