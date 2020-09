Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita : une rentrée sous le signe de l’info

"Avec les équipes de Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita, je suis très fier de présenter une grille unique et commune aux radios juives, dynamique, rythmée, joyeuse, qui dit tout au quotidien de la richesse de l’information et des échanges intellectuels denses entre les sociétés civiles française et israélienne, de Paris à Jérusalem, avec une ouverture irremplaçable sur le monde entier" a indiqué Emmanuel Rials, directeur général de Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita.

Ces programmes s’inscrivent dans un esprit d’ouverture à toutes les sensibilités du judaïsme, avec une attention forte portée à l’actualité israélienne et une volonté de Radio J, Judaïques FM et Studio Qualita d’être un espace de débats et de décryptage de l’information au service de la communauté juive en France et en Israël et tous ceux qui s’y intéressent.