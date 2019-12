Radio France : vers la poursuite des négociations

"Il n'a pas été possible d'aboutir à ce stade à un accord mais les parties, conscientes de l'importance d'assurer un dialogue social de qualité au sein de l'entreprise, sont convenues de poursuivre les négociations au début du mois de janvier 2020" explique un communiqué.

Le relevé d’étape fait état des nouvelles propositions de la direction, destinées à être discutées comme l’ouverture de discussions paritaires sur l’évolution des organisations. Une partie des nouveaux emplois qui seront créés pourrait être réservée aux collaborateurs de Radio France qui souhaitent évoluer et la part des départs volontaires à la retraite pourrait être plus largement ouverte aux salariés qui le souhaitent.