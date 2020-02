Radio France renouvelle son partenariat avec les Victoires de la Musique pour 2 ans

"Avec ce partenariat, Radio France et les Victoires de la Musique entament une nouvelle page de leur histoire marquée par une volonté commune. Celle de faire connaitre la musique dans toute sa diversité, d’accompagner la découverte pour qu’elle laisse place à la consécration, de faire se côtoyer jeunes talents et artistes confirmés et de collaborer pour offrir des scènes inoubliables aux auditeurs et au public. Et cette année, à l’occasion du 35ème anniversaire des Victoires de la musique, nous ajoutons de nouvelles notes à notre collaboration : celles d’un podcast imaginé par Didier Varrod. Un retour sur 35 années de moments de radio et de télévision qui ont nourri l’histoire des musiques de variété de notre pays. Il rappelle toute la richesse et les succès de la scène musicale française" a souligné Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.