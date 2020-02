Radio France : plus de 10 000 spectateurs au Festival Présences

Cette 30e édition est l’occasion pour Radio France de réaffirmer la place centrale de la création et confirme Présences parmi les grands rendez-vous de la musique d’aujourd’hui. Présences est depuis 2017 revenu à des monographies d’artistes avec cette année, George Benjamin. Chacun de ces portraits permet d’éditorialiser une trajectoire qui va des œuvres de jeunesse jusqu’aux compositions les plus récentes et dessine un paysage où maîtres confirmés côtoient talents émergents. Une façon d’affirmer, en 17 concerts et 82 oeuvres, les valeurs de transmission et de diversité esthétique, auxquelles la manifestation est particulièrement attachée et qui est l’une de ses signatures depuis sa création par Claude Samuel. 57 compositeurs ont été programmés cette année.



Comme chaque année, France Musique accompagne le festival. Tous les concerts ont été captés. Quatre ont été diffusés en direct, les autres le seront ultérieurement. Tous les concerts seront disponibles en replay sur francemusique.fr. La 31e édition, anniversaire des 30 ans du festival, sera consacrée à l’œuvre de Pascal Dusapin.