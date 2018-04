Radio France : le CSA publie aujourd’hui sa short-list

Le calendrier s’accélère pour les prétendants. Après avoir publié une première liste de six candidats , le CSA, réunit en assemblée plénière, doit dévoiler dans la journée ceux qui seront reçus pour défendre leurs projets stratégiques. Des auditions qui auront lieu la semaine prochaine du 9 au 13 avril et qui seront, en partie, rendues publiques.Sollicité par La Lettre Pro de la Radio, le Conseil indique que les six premières candidatures ont été présélectionnées sur la forme, c’est-à-dire respectant le cahier des charges de la procédure. Deux ayant été écartées lors de cette première étape, dont celle des humoristes de l’émission « Par Jupiter » sur France Inter. Le nom de l’autre candidature jugée irrecevable n’a pas été communiqué. Aujourd’hui, le Conseil doit dévoiler ceux qui respectent certains critères, sur le fond.