Présidence de Radio France : les dés sont-ils jetés ?

Médiapart, qui étrille largement le CSA sur sa dépendance vis-à-vis du pouvoir, estime que le -ou la-nouveau PDG ne sera "nommé que pour une période très courte". « Ce qui explique que certains noms connus de l’audiovisuel ne se soient pas mis sur les rangs ». La réforme de l’audiovisuel pourrait entraîner la nomination d’un super PDG qui prendra la présidence d’une holding regroupant France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (dont le nouveau PDG est également en cours de nomination, après l’invalidation du mandat de la présidente Marie-Christine Saragosse).Après avoir publié une première liste de six candidats , le CSA dévoilera, ce mercredi 4 avril, la liste de ceux qu’il auditionnera pendant la semaine du 9 au 13 avril. La nomination du nouveau patron de la Maison Ronde devrait avoir lieu au plus tard le 14 avril.La Lettre Pro de la Radio vous présentera, dans les jours à venir, les différents projets de chaque candidat auditionné.