Radio France et L'Équipe s'associent autour d'un partenariat

Les événements de sport les plus fédérateurs feront l’objet d’un dispositif pensé pour l’ensemble des supports des deux groupes, avec un contenu adapté à la ligne éditoriale de chacun : l’information avec le site L’Équipe et franceinfo, la proximité avec le journal L’Équipe et le réseau France Bleu, les aspects sociétaux avec le magazine L’Équipe et France Inter, la jeunesse avec l’édition Snapchat de L’Équipe et Mouv’… La puissance de L’Équipe auprès du monde sportif combinée à la capacité de Radio France permettra aux deux entreprises de concevoir des manifestations de référence sur l’ensemble du territoire. L’Équipe et Radio France inaugureront ce partenariat avec le Ballon d’Or : franceinfo est le partenaire média de l’édition 2019, de la révélation des listes des nommés le 21 octobre jusqu’à la 64e cérémonie le 2 décembre au Théâtre du Châtelet.