Radio France dépasse les 3 milliards d’écoutes numériques en 2022

En tout, cela représente 650 millions d’heures de live, soit une augmentation de 5% par rapport à 2021. 55% de ces écoutes ont été réalisés via les supports propriétaires de Radio France dont la plateforme lancée il y a 3 ans (avec son application mobile) et qui vient de se renforcer avec son nouveau site commun d'écoutes. Les podcasts de Radio France ont également atteint un nombre record d’écoutes en dépassant la barre du milliard. Soit une augmentation de 17% par rapport à 2021 et 2 fois plus en 5 ans.

Enfin, en 2022, les radios ont multiplié la création de nouveaux contenus sur Twitch, Snapchat et TikTok, tout en consolidant leur présence sur les plateformes historiques (Youtube, Facebook, Instagram). Cette stratégie numérique a permis d’atteindre près d'un milliard de vues tout au long de l’année.