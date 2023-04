Radio France accorde plus de place à la "publicité verte"

L’appel à candidatures pour cet espace portera cette année autour de 2 nouvelles thématiques. D'abord, la biodiversité, une approche fondée sur "Paysages et biodiversité : protection et développement des haies et des bocages". Ensuite, le changement climatique, une approche fondée sur "Habitats et climat : sobriété énergétique des logements et bâtiments".

Les acteurs agissant activement en faveur de la transition écologique tels que les ONG, associations et autres acteurs privés à but non lucratif peuvent candidater à compter 12 avril et jusqu’au mercredi 31 mai 2023 12H00 pour bénéficier d’une mise à disposition gratuite d’un plan média sur les antennes de Radio France ouvertes à la publicité : France Inter, franceinfo et France Bleu, ainsi que sur les chaînes et le site du Groupe France Télévisions : France 2, France 3 et France 5.