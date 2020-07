Radio France : 14.1 millions d’auditeurs à l’écoute des antennes

Avec 5.3% d’audience cumulée, France Bleu est écoutée par plus de 2.9 millions d’auditeurs quotidiens. Sur le numérique, France Bleu enregistre de beaux succès : 38 millions de visites mensuelles sur le site et l’application (+ 57 % en un an) et 13.2 millions de visiteurs uniques mensuels (+ 66 % en un an)...

France Culture est créditée de 2.8% d’audience cumulée, soit 1 544 000 auditeurs quotidiens. Elle signe une saison record avec une moyenne de 2.9% d’audience cumulée et 1 563 000 auditeurs quotidiens entre septembre 2019 et juin 2020. À cela s'ajoute une offre numérique continue sa progression : 30 millions écoutes à la demande mensuelles (+8% en un an), 4.1 millions de visiteurs uniques mensuels (+44% en un an) et 10 millions de vidéos vues mensuelles (+72% en un an).