Radio Fidélité organise son 11e Radio Don

Avec une équipe de 9 salariés et 150 bénévoles, Radio Fidélité vit à 60% de dons de particuliers et d’entreprises. Créée il y a plus de 30 ans par un groupe de laïcs, Radio Fidélité, radio associative chrétienne de Loire-Atlantique, est ouverte à tous les auditeurs, croyants ou non, pour être "une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui".

Radio de proximité et indépendante, bien ancrée sur le territoire de la Loire-Atlantique, Radio Fidélité propose des émissions réalisées dans tous les domaines de la société (culture, religion, éducation, économie, musique, écologie…) et cherche sans cesse à tisser du lien social grâce à des émissions porteuses de sens et d’espérance.