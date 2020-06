Radio FG réunit 3 radios et 40 artistes pour célébrer la musique

Chaque radio proposera 12 heures de mixes audio et vidéo en "cloud party", et au total 36 heures de mix et 40 artistes sont impliqués. Radio FG consacrera son antenne à des DJ sets house et tech house, Maxximum proposera un panorama de la scène melodic et techno française et FG Chic diffusera des sets down tempo avec un sound-design réalisé principalement par les DJs parisiens résidents des plus beaux lieux.

Chaque DJ set sera filmé depuis le Home Studio des artistes aux quatre coins du monde, avec une retransmission vidéo simultanée sur Facebook Live sur les pages de Radio FG, FG Chic et Maxximum et en audio sur leurs antennes respectives.